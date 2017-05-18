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Вступил в силу приговор жителю Пензы, зарезавшему младшего брата на улице Казанской

17:34 | 18.05.2017 | Криминал

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Пенза, 18 мая 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Железнодорожного районного суда, которым Михаил Фролов приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за убийство младшего брата.

Вступил в силу приговор жителю Пензы, зарезавшему младшего брата на улице Казанской

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Суд установил, что 23 ноября 2016 года в квартире дома на улице Казанской Михаил Фролов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с младшим братом, проживавшим вместе с ним, решил совершить его убийство. Он взял на кухне нож, пришел в комнату, где на диване лежал родной брат, и ударил его ножом в шею. В результате мужчина 1983 года рождения скончался на месте», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

По ее словам, мужчина частично признал свою вину, уточнив, что умысла на убийство родственника у него не было.

«Он пояснил, что между ними часто были ссоры. Последняя произошла из-за того, что он хотел затопить печь, но брат был против — сказал, что дома жарко и спать невозможно», — добавила собеседница агентства.

Наталья Быченкова уточнила, что Михаил Фролов не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения.
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