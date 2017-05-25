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В Пензе трое иностранцев задержаны по подозрению в сбыте героина

16:29 | 25.05.2017 | Криминал

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Пенза, 25 мая 2017. PenzaNews. Трое уроженцев ближнего зарубежья задержаны по подозрению в сбыте героина на территории Пензенской области.

В Пензе трое иностранцев задержаны по подозрению в сбыте героина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, сначала сотрудники полиции задержали одного мужчину, который подготовил к сбыту на территории региона около 20 свертков с героином.

«В дальнейшем оперативники пресекли деятельность двух соотечественников злоумышленника, прибывших в Пензенскую область для распространения запрещенных веществ. В ходе личного досмотра у одного из них полицейские изъяли около 150 граммов героина», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что никто из задержанных не проживал на территории региона, они приезжали в Пензу на несколько часов для осуществления противоправной деятельности.

«По факту незаконного сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело», — резюмировали в полиции.
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