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В Заречном таксист получил условный срок за кражу 35 тыс. рублей у пассажирки

13:31 | 26.05.2017 | Криминал

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Заречный, 26 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год назначено таксисту в Заречном Пензенской области, который признан судом виновным в краже денег у пассажирки.

В Заречном таксист получил условный срок за кражу 35 тыс. рублей у пассажирки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Работая у индивидуального предпринимателя водителем такси, в январе мужчина подъехал по адресу в Заречном, где в салон автомобиля на заднее сидение села пассажирка. Он доставил ее до необходимого места. Выходя из салона, женщина оставила на заднем сидении свой кошелек, в котором находились 35 тыс. рублей и документы. В этот же день водитель заметил кошелек с указанной суммой и решил его тайно похитить. Он забрал себе денежные средства, а кошелек с документами выбросил», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Зареченского городского суда.

Он уточнил, что при назначении наказания суд среди прочего учел наличие на иждивении у мужчины малолетнего ребенка, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию совершенного преступления, а также добровольное возмещение имущественного ущерба.

«Приговор в законную силу не вступил», — отметил собеседник агентства.
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