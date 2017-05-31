В Городище осуждены трое членов преступной группы, совершавшие кражи на территории области Криминал

Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Александр Клюев, Вячеслав Рогожин и Павел Берников осуждены за совершении нескольких краж в составе группы лиц и покушении на кражу в крупном размере на территории Пензенской области.

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«С ноября 2015 года по май 2016 года на территории Нижнеломовского, Мокшанского, Городищенского, Лунинского и Сердобского районов, а также Пензы мужчины совершили ряд хищений чужого имущества с незаконным проникновением в помещение с использованием для мобильности принадлежащий Вячеславу Рогожину автомобиль «Datsun on-DO», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что преступная группа совершала хищения из отделений почтовой связи, отделений Сбербанка, магазинов, сельских администраций и производственного цеха.

«Злоумышленники были задержаны при попытке совершения кражи денежных средств операционной кассы ПАО «Сбербанк» в селе Чаадаевка. В ночь с 16 мая на 17 мая 2016 года они приехали к отделению, находящемуся в одном здании с администрацией Чадаевского сельсовета. Убедившись, что за их преступными действиями никто не наблюдает, взломали входную дверь заранее приготовленными монтировками, Александр Клюев и Павел Берников проникли внутрь и монтировками вскрыли дверь сейфовой комнаты и решетчатую дверь. Они попытались проникнуть в сейф, оборудованный запорным устройством, в котором хранилось более 750 тыс. рублей», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, в это время Вячеслав Рогожин, оставшийся в машине для наблюдения за окружающей обстановкой для предупреждения товарищей об опасности, был задержан сотрудником полиции.

«Александр Клюев и Павел Бердников, не доведя свой преступный умысел на хищение до конца, скрылись с места преступления, но были задержаны несколько позже сотрудниками полиции и помещены под стражу», — отметила Светлана Артамонова.

Она пояснила, что Александр Клюев приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, Павел Берников — к 4 годам.

«Вячеславу Рогожину наказание назначено условно, с испытательным сроком на 2 года. Со всех троих подсудимых суд взыскал сумму заявленных гражданских исков», — добавила старший помощник прокурора области.

Она уточнила, что приговор вступил в законную силу.