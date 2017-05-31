В Пензе суд рассмотрит дело об изнасиловании и убийстве, совершенных в начале 2000-х Криминал

Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении 38-летнего уроженца Ташкента, который обвиняется в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве 22-летней женщины, совершенных в 2002 году и раскрытых спустя полтора десятилетия.

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«В 2014 году этот гражданин был осужден Левобережным районным судом города Воронежа к лишению свободы за изнасилование. По результатам проверки лиц, осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы, было установлено совпадение его генетического профиля со следом с места преступления», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что в результате проведения дополнительных следственных действий была доказана причастность обвиняемого к совершению преступлений.