Двое жителей Пензы осуждены за незаконное проведение азартных игр Криминал

Пенза, 2 июня 2017. PenzaNews. 20-летний и 28-летний жители Пензы осуждены за незаконную организацию и проведение азартных игр.

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«Адресами противоправной деятельности соучастников были строительный вагончик около дома №37А на улице Ладожской, помещения автомойки «Озерная» на улице Лядова, караоке-бар «Прохлада» на улице Тернопольской, «За углом» на улице Ладожской, бар «Хороший» на улице Беляева, автокомплекс «Граф» на улице Рахманинова, придорожный гостиничный комплекс «Зеленый дом» в садоводческих товариществах «Рассвет» и «Дружба-2 Каланча», кафе «Астория» на улице Суворова и бар «Аракс» на улице Терновского», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что 28-летнему мужчине назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в 100 тыс. рублей, а 20-летнему — в виде 1,5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1,5 года и в штрафом 50 тыс. рублей.

«Приговор суда в законную силу не вступил», — уточнила собеседница агентства.