В Нижнем Ломове осужден мужчина, ударивший ножом возлюбленного бывшей сожительницы Криминал

Нижний Ломов, 2 июня 2017. PenzaNews. Наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима назначено мужчине из Нижнеломовского района Пензенской области, который признан судом виновным в причинении тяжкого вреда здоровью возлюбленного своей бывшей сожительницы.

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«Ночью 28 марта, находясь в состоянии алкогольного опьянения в чужом доме, он прошел в спальную комнату, где увидел на кровати свою бывшую сожительницу и рядом с ней молодого человека. Из чувства ревности он взял в руку нож, подошел к лежавшему на кровати потерпевшему и нанес ему не менее двух ударов ножом в область грудной клетки и поясничной области», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Нижнеломовского районного суда.

Он уточнил, что в результате действий злоумышленника молодому человеку были причинены тяжкие телесные повреждения.

«Приговор суда пока не вступил в законную силу», — добавил собеседник агентства.