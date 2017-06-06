Житель села Хопер проведет в колонии 9 лет за убийство знакомого Криминал

Пенза, 6 июня 2017. PenzaNews. Наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено 22-летнему Владимиру Горбунову из села Хопер Пензенской области за убийство односельчанина.

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«Утром 12 января Владимир Горбунов распивал спиртные напитки у себя дома. Вспомнив о произошедшем в 2011 году между ним и односельчанином конфликте он вооружился кухонным ножом общей длинной 31 см и отправился на соседнюю улицу к обидчику», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что осужденный нанес потерпевшему один удар ножом в область груди, из-за которого мужчина через непродолжительное время скончался.

«Суд апелляционной инстанции согласился с назначенной осужденному мерой наказания», — резюмировала собеседница агентства.