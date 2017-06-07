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В Пензе в суд направлено дело о махинациях при строительстве ЖК «Чистые пруды»

16:39 | 07.06.2017 | Криминал

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Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. Уголовное дело в отношении 36-летнего гендиректора ООО «Соцжилпроект» Анатолия Виноградова, который обвиняется в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, совершенном при строительстве жилого комплекса «Чистые пруды», направлено в Ленинский районный суд Пензы.

В Пензе в суд направлено дело о махинациях при строительстве ЖК «Чистые пруды»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, обвинительное заключение было утверждено заместителем прокурора Пензенской области.

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«Органами следствия Анатолий Виноградов обвиняется в том, что при исполнении в 2014 году договоров генерального подряда с ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» на строительство многоквартирных домов в селе Рамзай Мокшанского района присвоил денежные средства общества в сумме 14 млн. 745 тыс. 550 рублей, полученные по заключенным фиктивным сделкам с коммерческими организациями на выполнение строительно-монтажных и других работ на объектах строительства», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что таким образом гендиректор ООО «Соцжилпроект» совершил хищение денежных средств в особо крупном размере.
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