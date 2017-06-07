В Пензе возбуждено дело в отношении инспектора ДПС, подозреваемого в получении взятки Криминал

Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении инспектора ДПС ГИБДД управления МВД России по городу Пензе, который подозревается в получении взятки в размере 10 тыс. рублей.

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«По предварительным данным, 4 июня 2017 года подозреваемый, действуя из корыстных побуждений, получил взятку в размере 10 тыс. рублей от владельца автомашины», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Людмила Фомина.

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По ее словам, незаконное вознаграждение предназначалось за то, что сотрудник не составил административный материал на 19-летнюю жительницу Пензы, которая управляла автомобилем без прав в присутствии собственника.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных подразделением собственной безопасности регионального управления МВД России», — добавила собеседница агентства.