Материалы дела о махинациях при строительстве ЖК «Чистые пруды» насчитывают 19 томов Криминал

Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. Материалы уголовного дела в отношении бывшего руководителя ООО «Соцжилпроект» Анатолия Виноградова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном при строительстве домов в жилом комплексе «Чистые пруды» под Пензой, насчитывают 19 томов.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Людмила Фомина, мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ.

«По данным следствия, с марта 2014 года по май 2015 года обвиняемый в рамках исполнения генерального подряда, заключенного между возглавляемым им ООО «Соцжилпроект» и ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» по строительству и вводу в эксплуатацию многоквартирных домов в жилом комплексе «Чистые пруды» в Мокшанском районе, совершил хищение денежных средств заказчика», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что он заключил с номинальными организациями-контрагентами договорные отношения по выполнению на объекте строительных и иных работ.

«При этом не намереваясь их выполнять, руководитель компании внес в акты выполненных работ заведомо ложные сведения о фактически неисполненных работах и услугах. На основании фиктивных документов ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» через ООО «Соцжилпроект» были перечислены на расчетные счета этих коммерческих организаций денежные средства в размере более 14,7 млн. рублей, которые по договоренности передавались обвиняемому. Похищенными таким образом денежными средствами генеральный директор ООО «Соцжилпроект» распорядился по своему усмотрению», — сказала Людмила Фомина.

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По ее словам, под тяжестью представленных доказательств обвиняемый полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ООО «Соцжилпроект» зарегистрировано инспекций ФНС России по Ленинскому району Пензы 29 ноября 2012 года. Основным видом деятельности общества является производство изделий из бетона, гипса и цемента.

Уставный капитал организации составляет 97 млн. рублей. Ее учредителями являются ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» и ООО Управляющая компания «Мобильные заводы «ЖБИ» с номинальной стоимостью долей по 48,5 млн. рублей.

24 октября 2016 года Арбитражного суда Пензенской области признал ООО «Соцжилпроект» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство.