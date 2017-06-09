10:09:48 Пятница, 9 июня
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Вступил в силу приговор троим электромонтерам ПО «Старт», укравшим свинцовые аккумуляторы

08:47 | 09.06.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Зареченского городского суда, которым трое электромонтеров ПО «Старт имени М.В. Проценко» признаны виновными в совершении кражи.

Вступил в силу приговор троим электромонтерам ПО «Старт», укравшим свинцовые аккумуляторы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Владислав Кольцов, Алексей Рогожкин и Алексей Лесин 26 января в обеденное время похитили 16 демонтированных свинцовых аккумуляторных батарей стационарного типа, которые вывезли на своих автомобилях и сдали в пункт приема металла. Ущерб, причиненный предприятию составил 28 тыс. 800 рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь пензенского облсуда Наталья Быченкова.

Она уточнила, что мужчинам было назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

«Не согласившись с приговором, все осужденные подали апелляционные жалобы, которые судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлены без удовлетворения», — резюмировала собеседница агентства.
Актуальное
Читайте также
Фонд пензенской областной библиотеки пополнила книга космонавта Алексея Леонова На улице Попова обустроят парковку на 60 мест
Пензенская делегация посетила агрокомбинат «Дзержинский» в Белоруссии Мошенник под видом партнера из США обманул пензенца почти на 12 тыс. долларов
В Пензе будет построен ритуально-обрядовый комплекс Евгений Малышев выступил в поддержку Марины Востровой, против которой возбуждено дело
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама