Вступил в силу приговор троим электромонтерам ПО «Старт», укравшим свинцовые аккумуляторы Криминал

Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Зареченского городского суда, которым трое электромонтеров ПО «Старт имени М.В. Проценко» признаны виновными в совершении кражи.

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«Владислав Кольцов, Алексей Рогожкин и Алексей Лесин 26 января в обеденное время похитили 16 демонтированных свинцовых аккумуляторных батарей стационарного типа, которые вывезли на своих автомобилях и сдали в пункт приема металла. Ущерб, причиненный предприятию составил 28 тыс. 800 рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь пензенского облсуда Наталья Быченкова.

Она уточнила, что мужчинам было назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

«Не согласившись с приговором, все осужденные подали апелляционные жалобы, которые судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлены без удовлетворения», — резюмировала собеседница агентства.