Пензенец арестован по подозрению в сексуальном насилии над мальчиком в Подмосковье Криминал

Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. 54-летний житель Пензенской области арестован по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 7-летнего мальчика в поселке Красная Пойма в Московской области.

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«Утром 9 июня подозреваемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, увидел гулявшего на детской площадке возле одного из домов малолетнего местного жителя. Пытаясь войти к нему в доверие, он начал разговор на отвлеченную тему, в ходе которого предложил несовершеннолетнему пойти с ним в безлюдное место — заброшенное полуразрушенное здание, где совершил с ним насильственные действия сексуального характера», — сообщили в главном следственном управлении СКР по Московской области.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый признал свою вину.

«В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств преступления и получение дополнительных доказательств вины подозреваемого», — резюмировали в СКР.