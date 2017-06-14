11:14:49 Среда, 14 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Пензенец арестован по подозрению в сексуальном насилии над мальчиком в Подмосковье

10:05 | 14.06.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. 54-летний житель Пензенской области арестован по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 7-летнего мальчика в поселке Красная Пойма в Московской области.

Пензенец арестован по подозрению в сексуальном насилии над мальчиком в Подмосковье

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Утром 9 июня подозреваемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, увидел гулявшего на детской площадке возле одного из домов малолетнего местного жителя. Пытаясь войти к нему в доверие, он начал разговор на отвлеченную тему, в ходе которого предложил несовершеннолетнему пойти с ним в безлюдное место — заброшенное полуразрушенное здание, где совершил с ним насильственные действия сексуального характера», — сообщили в главном следственном управлении СКР по Московской области.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый признал свою вину.

«В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств преступления и получение дополнительных доказательств вины подозреваемого», — резюмировали в СКР.
Актуальное
Читайте также
Трое пензенских выпускников впервые за три года сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов В Нижнем Ломове мужчина погиб при пожаре
Пензенский губернатор предложил оформлять рисунками стены в детсадах Продукция завода «СтанкоМашСтрой» включена в перечень произведенной на территории РФ
В Пензе 15 июня стартует кубок области по плаванию Виктория Андреева не смогла завоевать медали в первый день испанского этапа «Mare Nostrum»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама