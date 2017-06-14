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Трое жителей Подмосковья обвиняются в серии краж из офисов и магазинов Пензы

18:10 | 14.06.2017 | Криминал

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Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Трое жителей Московской области обвиняются в совершении серии краж из офисов, магазинов и складских помещений, совершенных во время девяти визитов в Пензу в период с апреля по сентябрь 2016 года.

Трое жителей Подмосковья обвиняются в серии краж из офисов и магазинов Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе следствия было установлено, что обвиняемые с целью совершения преступлений приобрели рации для общения между собой, а также гвоздодеры, бокорезы и кусачки, которыми планировали вскрывать окна, двери и сейфы. Мужчины приезжали в Пензу на 2–3 дня на автомашине, снимали гостиницу. Они посещали офисы, магазины, склады и проверяли, есть ли в помещениях сигнализация, металлические решетки на окнах, видеокамеры и наличие охраны. Чтобы отвести от себя подозрение, обвиняемые представлялись потенциальными клиентами и посетителями», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники совершали кражи по ночам.

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«Один из мужчин оставался в машине, а двое других проникали в помещения, где взламывали сейфы. Из них они похищали денежные средства, а если таковых не было — малогабаритное имущество: сотовые телефоны, ноутбуки, золотые изделия, после чего скрывались», — отметили в пресс-службе.

В полиции добавили, что в отношении мужчин была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, при этом двое из участников группы ранее отбывали реальные сроки за совершение разбойного нападения и убийства.

«Общий ущерб от их действий оставил 6 млн. 200 тыс. рублей. На автомобиль, на котором обвиняемые совершали преступления, наложен арест», — подытожили в УМВД.
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