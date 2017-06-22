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Экс-глава отдела пензенского комиссариата проведет 2 года в колонии за мошенничество

11:03 | 22.06.2017 | Криминал

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Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Сердобского городского суда в части наказания, назначенного бывшему начальнику отдела военного комиссариата по Колышлейскому, Малосердобинскому, Сердобскому районам и городу Сердобску Сергею Ежову, признанному виновным в мошенничестве.

Экс-глава отдела пензенского комиссариата проведет 2 года в колонии за мошенничество

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«С 2012 года он работал в должности начальника отдела. 2 июня 2015 года к нему обратился отец офицера запаса с вопросом, связанным с разъяснением порядка восстановления сына на военную службу по контракту на офицерскую должность. Сергей Ежов, не обладая соответствующими полномочиями, заявил мужчине о необходимости передачи ему денежных средств якобы для решения этого вопроса», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она уточнила, что после получения 350 тыс. рублей Сергей Ежов предоставлял мужчине сведения о якобы принимаемых им мерах и наличии у него служебных связей, которые позволят восстановить молодого человека на офицерскую должность и тем самым организовать его призыв на военную службу по контракту.

«Однако свои обещания Сергей Ежов не исполнил, и сын мужчины обратился в управление ФСБ РФ по Пензенскому гарнизону и к военному прокурору», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, экс-глава отдела в судебном заседании свою вину в совершении преступления не признал, однако в ходе предварительного следствия он не отрицал, что получил деньги и не исполнил своего обещания.

«Суд приговорил Сергея Ежова к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также взыскал в пользу потерпевшего в возмещение материального ущерба 350 тыс. рублей», — напомнила Наталья Быченкова.
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