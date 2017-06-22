19:56:52 Четверг, 22 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензенской области осужден мужчина, домогавшийся малолетней внучки и ее подруги

19:18 | 22.06.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. 45-летний житель Пензенской области, осужденный за преступления против половой неприкосновенности своей малолетней внучки и ее подруги, приговорен к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В Пензенской области осужден мужчина, домогавшийся малолетней внучки и ее подруги

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В период с 2014 по 2016 годы мужчина неоднократно совершал в отношении внучки 2010 года рождения насильственные действия сексуального характера. Свой преступный замысел злоумышленник осуществлял, находясь в своей квартире и машине в то время, когда брал девочку к себе погостить. Также он осуществлял фото- и видеосъемку ребенка в обнаженном виде», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова.

Она добавила, что в сентябре 2016 года злоумышленник пригласил знакомую внучки — 6-летнюю девочку — поехать вместе с ними на машине в одно из сел Бессоновского района, где у него находилась квартира.

«В пути следования, а также в квартире, используя свое физическое превосходство и беспомощное состояние ребенка, он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Девочка рассказала о случившемся своей матери, которая обратилась в правоохранительные органы», — пояснила собеседница агентства.

Юлия Пилясова отметила, что мужчина имеет судимость за ранее совершенные преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

«Он признан виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», а также одного — п. «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов», — уточнила представитель следственного управления.

По ее словам, суд взыскал с злоумышленника в пользу потерпевших 300 тыс. рублей в качестве возмещения морального вреда.

«Приговор в законную силу не вступил», — отметила Юлия Пилясова.
Актуальное
Читайте также
Пензенские пожарные провели учения в бизнес-центре «Plaza» Производство отечественных препаратов является вопросом здоровья нации — Виллорий Струков
У пешеходного моста над железнодорожными путями в Башмаково появится хозяин Пензенские ученые шли в ногу с американцами при изучении проблем остеопороза — Струков
Активист ОНФ отметил улучшение состояния дорог в Пензе Житель Спасского района приговорен к 7 месяцам исправительных работ за неуплату алиментов
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама