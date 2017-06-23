Доверчивая жительница Пензы заплатила за снятие порчи 400 тыс. рублей Криминал

Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. 83-летняя жительница Пензы заплатила мошенницам, пообещавшим снять с нее порчу, 400 тыс. рублей.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, две злоумышленницы подошли к женщине на проспекте Строителей.

«Одна из подозреваемых представилась Натальей. На вид ей 50 лет, рост 160 см. Она плотного телосложения. Была одета в светлую панаму, светлое платье ниже колен с короткими рукавами в полоску и светлые сандалии. При себе имела сумку на длинном ремне», — уточнили в ведомстве.

В полиции отметили, что второй подозреваемой на вид 55–60 лет, она плотного телосложения.

«Была одета в светлую панаму с бантом, светло-синее платье до колен с рисунком, белые сандалии. При себе имела темную сумку на длинном ремне», — добавили в пресс-службе.

В управлении пояснили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.