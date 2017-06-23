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В Пензе трое подростков подозреваются в краже техники, денег и спиртного из бара

12:17 | 23.06.2017 | Криминал

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Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Трое подростков 2000 и 2001 годов рождения подозреваются в краже системного блока, видеорегистратора, 20 бутылок спиртного и 1 тыс. рублей из помещения одного из пензенских баров. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В Пензе трое подростков подозреваются в краже техники, денег и спиртного из бара

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Предварительно установлено, что они проникли внутрь в ночное время, отжав окно», — пояснили в полиции.

В ведомстве уточнили, что двое подозреваемых состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

«Подростки дали признательные показания. В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — сказали в пресс-службе.
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