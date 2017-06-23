Водитель из Заречного отправится в колонию-поселение за гибель велосипедиста Криминал

Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. 65-летний водитель из Заречного Пензенской области, по вине которого год назад погиб велосипедист, приговорен к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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«Установлено, что 25 мая 2016 года в дневное время суток мужчина, управляя технически исправным автомобилем и двигаясь в черте населенного пункта со скоростью выше 60 км/ч, не выдержал боковой интервал и совершил наезд на велосипедиста, ехавшего в попутном направлении. После этого он не справился с управлением автомобилем, пересек сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и допустил наезд на металлический забор, столб, гараж и дерево», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Каменского городского суда.

Он добавил, что велосипедист получил тяжелые травмы, от которых скончался в больнице в тот же день.

«Подсудимый вину не признал. Дочь погибшего настаивала на строгом наказании», — отметил собеседник агентства.

По его словам, при вынесении приговора суд учел в числе прочего оказание помощи потерпевшему непосредственно после ДТП, добровольное возмещение материального ущерба в размере 80 тыс. рублей, а также возраст водителя и его состояние здоровья.

Представитель суда уточнил, что, в соответствии с приговором, который пока не вступил в законную силу, мужчина лишен права управлять транспортными средствами на 2 года.