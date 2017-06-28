Пензенская пенсионерка ради работы в Самаре перевела мошеннику 70 тыс. рублей Криминал

Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Пензенская пенсионерка, готовая к переезду в Самару ради получения работы по уходу за больной женщиной, стала жертвой мошенничества.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ, неизвестный мужчина, представившейся сыном жительницы Самары, которая нуждается в сиделке, предложил перечислить предоплату.

«Для этого пенсионерке требовалось пройти к банкомату и произвести ряд операций. Она выполнила инструкции неизвестного, после чего ей на телефон пришло несколько SMS-сообщений о списании с ее банковской карты 70 тыс. рублей», — сказали в полиции.

В ведомстве пояснили, что по факту телефонного мошенничества организована проверка.