Срок содержания под стражей Георгия Тюрина продлен до 2 октября Криминал

Пенза, 29 июня 2017. PenzaNews. Срок содержания под стражей бывшего заместителя председателя Пензенской городской думы Георгия Тюрина, который обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере, продлен до 2 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в Первомайском районном суде.

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Ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей депутата было рассмотрено в четверг, 29 июня.

Биография

Тюрин Георгий Валерьевич

По версии следствия, Георгий Тюрин за 25 млн. рублей предложил предпринимателю обеспечить положительное решение вопроса о предоставлении коммерческой организации, являющейся правообладателем земельного участка в Пензе, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта.

В ноябре 2016 года Георгий Тюрин якобы получил от предпринимателя 1 млн. рублей. В качестве оставшейся части взятки он предложил бизнесмену безвозмездно передать ему в собственность нежилое помещение в указанном здании площадью почти 1,5 тыс. кв. метров и стоимостью не менее 24 млн. рублей. Договор купли-продажи на это помещение был оформлен на сына депутата.