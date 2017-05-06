Зампред пензенской гордумы Георгий Тюрин заключен под стражу Политика

Пенза, 6 мая 2017. PenzaNews. Заместитель председателя Пензенской городской думы Георгий Тюрин, обвиняемый в покушении на получение взятки в особо крупном размере, заключен под стражу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Первомайский районный суд Пензы удовлетворил поддержанное прокуратурой ходатайство следственных органов и постановил избрать Георгию Тюрину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, ход расследования уголовного дела прокуратурой поставлен на контроль.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», уголовное дело в отношении заместителя председателя Пензенской городской думы шестого созыва, члена «Единой России» Георгия Тюрина по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ — покушение на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере — возбуждено первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области по результатам оперативных мероприятий, проведенных региональным управлением ФСБ.

По данным следствия, подозреваемый за 25 млн. рублей предложил предпринимателю обеспечить положительное решение вопроса о предоставлении коммерческой организации, являющейся правообладателем земельного участка в Пензе, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта.

В ноябре 2016 года подозреваемый получил от предпринимателя 1 млн. рублей. В качестве оставшейся части взятки он предложил бизнесмену безвозмездно передать ему в собственность нежилое помещение в указанном здании площадью почти 1,5 тыс. кв. метров и стоимостью не менее 24 млн. рублей.

Договор купли-продажи на указанное помещение был оформлен на сына подозреваемого.

В соответствии с уставом «Единой России», членство Георгия Тюрина в партии было приостановлено до решения суда.

Комментируя уголовное дело против зампреда гордумы, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что каждый замешанный в коррупции человек — независимо от занимаемого поста и политической позиции — должен нести ответственность по закону.

В свою очередь глава города Пензы Валерий Савельев назвал уголовное дело против Георгия Тюрина «полной неожиданностью» и крайне неприятным фактом.