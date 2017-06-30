В Пензе в кустах найден схрон оружия и боеприпасов Криминал

Пенза, 30 июня 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции обнаружили картонную коробку с оружием и боеприпасами, перевязанную скотчем, в зарослях кустарника в районе гаражного массива на улице Фурманова в Пензе.

Фото: 58.мвд.рф

«Внутри находились два пистолета Макарова, пистолет ТТ, травматический пистолет «Байкал», обрез двуствольного охотничьего ружья, более 40 патронов для пистолетов Макарова и ТТ, а также четыре приспособления для бесшумной стрельбы», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области в пятницу, 30 июня.

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В ведомстве пояснили, что содержимое коробки было изъято и направлено на исследование, в ходе которого будет установлено, использовалось ли оно ранее для совершения каких-либо преступлений, является ли оружие боевым и пригодны ли боеприпасы для производства выстрелов.

«В настоящее время по факту незаконного хранения оружия и боеприпасов проводится проверка», — уточнили в управлении.

В пресс-службе добавили, что полицейские предпринимают меры по установлению и задержанию лица, оборудовавшего схрон.