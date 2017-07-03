Пензенская сиделка стала жертвой мошенничества, пытаясь помочь незнакомцу Криминал

Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. 51-летняя жительница Пензы, пытавшаяся через интернет найти работу сиделкой, стала жертвой мошенничества.

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«Через некоторое время после размещения объявления женщине позвонил неизвестный, который сказал, что хочет воспользоваться ее услугами. Под предлогом перечисления денег для приобретения продуктов питания мужчина попросил пройти к банкомату и выполнить ряд действий», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после выполнения инструкций злоумышленника женщина обнаружила списание около 10 тыс. рублей с банковской карты.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 27-летнего жителя Пензы. Он признался в содеянном. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», — сказали в полиции.