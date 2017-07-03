16:02:10 Понедельник, 3 июля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Пензенская сиделка стала жертвой мошенничества, пытаясь помочь незнакомцу

10:53 | 03.07.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. 51-летняя жительница Пензы, пытавшаяся через интернет найти работу сиделкой, стала жертвой мошенничества.

Пензенская сиделка стала жертвой мошенничества, пытаясь помочь незнакомцу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Через некоторое время после размещения объявления женщине позвонил неизвестный, который сказал, что хочет воспользоваться ее услугами. Под предлогом перечисления денег для приобретения продуктов питания мужчина попросил пройти к банкомату и выполнить ряд действий», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после выполнения инструкций злоумышленника женщина обнаружила списание около 10 тыс. рублей с банковской карты.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 27-летнего жителя Пензы. Он признался в содеянном. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», — сказали в полиции.
Актуальное
Читайте также
Нападающий Александр Тарасов останется в пензенском «Дизеле» Пензенские коммунисты определятся с кандидатами на выборы 15 июля
В Сурске проверят законность действий полицейских при задержании нетрезвого водителя Абоненты «МегаФона» смогут пользоваться безлимитным интернетом более чем в 40 странах
На пензенских таксистов за месяц составлено более 400 протоколов Продажа билетов в пензенские музеи через интернет повысит посещаемость — Иван Белозерцев
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама