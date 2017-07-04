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В Пензе ссора толкнула мигранта на ограбление женщины, за которой он ухаживал

11:38 | 04.07.2017 | Криминал

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Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции установили причастность уроженца одной из республик ближнего зарубежья к ограблению жительницы Пензы около бара на улице Герцена.

В Пензе ссора толкнула мигранта на ограбление женщины, за которой он ухаживал

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, подозреваемый признался в содеянном.

«Мужчина пояснил, что познакомился с потерпевшей несколькими часами ранее. Он угощал ее алкогольными напитками и дарил цветы. Затем на улице возле заведения между ними произошла ссора. Злоумышленник сорвал с женщины цепочку, которую затем бросил на землю, и убежал, испугавшись ответственности за свой проступок», — уточнили в ведомстве.

В полиции отметили, что по факту грабежа возбуждено уголовное дело.
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