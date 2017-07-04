В Пензе женщина, пытаясь за деньги уберечь внука от тюрьмы, стала жертвой мошенничества Криминал

Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. 75-летняя пенсионерка из Пензы стала жертвой мошенничества, поверив в то, что может помочь внуку избежать уголовной ответственности с помощью денег.

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«По словам женщины, в ночное время на ее домашний телефон позвонил неизвестный. Голосом, похожим на голос внука, он сказал, что попал в ДТП и передал трубку другому незнакомцу, который представился следователем. Тот сообщил, что для непривлечения родственника к уголовной ответственности необходимы деньги», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что женщина перевела на счет абонентского номера сотовой связи 30 тыс. рублей.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.