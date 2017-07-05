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Житель Пензы на год ограничен в свободе за убийство посетителя бара «Прохлада»

16:09 | 05.07.2017 | Криминал

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Пенза, 5 июля 2017. PenzaNews. Приговор жителю Пензы Олегу Шокорову, который приговорен к 1 году ограничения свободы за убийство посетителя караоке-бара «Прохлада» в микрорайоне Арбеково, вступил в законную силу.

Житель Пензы на год ограничен в свободе за убийство посетителя бара «Прохлада»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«5 декабря 2016 года в ночное время Олег Шокоров находился в состоянии алкогольного опьянения в караоке-баре «Прохлада» на улице Тернопольской. В ходе ссоры с ранее незнакомым ему посетителем бара Олег Шокоров нанес ему по одному удару кулаком в область левой руки и лица. Потеряв равновесие, с высоты собственного роста мужчина упал на кафельное покрытие пола, ударившись затылочной частью головы. От полученных телесных повреждений он скончался в больнице 13 февраля», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

По ее словам, Олег Шокоров полностью признал свою вину.

«Согласно его показаниям, данным в ходе следствия, между ним и потерпевшим, который был в состоянии алкогольного опьянения и сидел за другим столиком, возникла словесная перебранка. Мужчина нецензурно выражался в его адрес. Осужденный подошел к нему и ударил. Когда тот упал, Олег Шокоров облил его водой, чтобы привести в чувства, а затем помог отнести его до автомобиля», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что суд первой инстанции обязал Олега Шокорова компенсировать моральный вред сестре убитого.

«Не согласившись с суммой компенсации, осужденный подал апелляционную жалобу, которая была рассмотрена судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда и в части назначенного наказания оставлена без изменения», — резюмировала Наталья Быченкова.
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