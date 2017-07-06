В Пензе мошенник под видом покупателя земли выманил у пенсионера почти 55 тыс. рублей Криминал

Пенза, 6 июля 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции устанавливают личность мошенника, обманным путем завладевшего деньгами 69-летнего пенсионера из Пензы, который пытался продать дачный участок через интернет.

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«Мужчина разместил объявление на сайте Avito.ru. На его телефон позвонил неизвестный, который сказал, что желает приобрести дачу. Под предлогом перечисления предоплаты он попросил пройти к ближайшему банкомату», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что, следуя инструкциям незнакомца, пенсионер подключил услугу «Мобильный банк» к номеру, указанному собеседником.

«После этого он обнаружил, что со счета его карты списано 54 тыс. рублей», — уточнили в полиции.

В управлении отметили, что по данному факту проводится проверка.