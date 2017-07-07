Уроженец Дагестана заключен под стражу по подозрению в краже 55 тыс. рублей под Пензой Криминал

Пенза, 7 июля 2017. PenzaNews. Уроженец Дагестана заключен под стражу по подозрению в краже портмоне с деньгами в размере 55 тыс. рублей у жителя села Чемодановка под Пензой, у которого он жил и работал.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, незадолго до кражи мужчина оставил портмоне в кармане пиджака у себя дома.

«Подозреваемый был задержан полицейскими. Он признался в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — уточнили в ведомстве.

В полиции отметили, что уроженец Дагестана ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности.

«Установлено, что мужчина знал, где работодатель хранит деньги. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый в отсутствие хозяина дома похитил кошелек и направился в Пензу, где продолжил употреблять спиртное», — пояснили в пресс-службе.