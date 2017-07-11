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В Пензе осуждены заключенные, которым пытались передать наркотик в тюбиках от зубной пасты

16:41 | 11.07.2017 | Криминал

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Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 4 и 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено Сергею Исакину из Земетчино и жителю Мокшанского района Пензенской области Виктору Самылкину соответственно, которые признаны судом виновными в покушении на незаконное приобретение наркотиков.

В Пензе осуждены заключенные, которым пытались передать наркотик в тюбиках от зубной пасты

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе совместного отбывания наказания в колонии — Сергей Исакин за незаконный оборот наркотиков, Виктор Самылкин за убийство — мужчины решили приобрести наркотик с доставкой в исправительное учреждение. Для этого в конце сентября 2016 года Сергей Исакин по мобильному телефону договорился об этом с лицом, уголовное дело в отношении которого расследуется отдельно. В октябре он узнал, что передача готова. Виктор Самылкин попросил своего знакомого доставить наркотик в колонию», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что в ноябре знакомый организовал доставку передачи в колонию с женщиной, приехавшей на свидание с сыном.

«Никто из них не был осведомлен о наличии в передаче наркотика. Женщину задержали на контрольно-пропускном пункте. У нее было изъято два тюбика с зубной пастой, внутри которых находились наркотики», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, приговор мужчинам в законную силу пока не вступил.
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