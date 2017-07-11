Дело о халатности возбуждено по факту гибели мужчины, утонувшего в коллекторе в Каменке Криминал

Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 239 УК РФ «Халатность» возбуждено по факту гибели в Каменке Пензенской области 49-летнего мужчины, провалившегося в яму с водой в недостроенном канализационном коллекторе.

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«По данным следствия, в вечернее время 19 июня местный житель путем свободного доступа вошел в помещение объекта незавершенного строительства — канализационный коллектор, расположенный на улице Советской, где упал в приемную яму, наполненную водой, откуда не смог выбраться», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова.

По ее словам, согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате механической асфиксии в воде.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего. Устанавливается собственник сооружения, отвечающий за безопасность на его территории», — уточнила собеседница агентства.