В Пензе возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса Криминал

Пенза, 13 июля 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту столкновения маршрутного автобуса и автомобиля «ВАЗ-2106», произошедшего на пересечении улицы Терновского и Электрического проезда в Пензе 13 мая.

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«Предварительно установлено, что 44-летний водитель маршрутного автобуса на регулируемом перекрестке не предоставил возможность завершить маневр и произвел столкновение с автомобилем под управлением 57-летнего пензенца», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что в результате случившегося 29-летний пассажир легковой машины получил тяжкие телесные повреждения.

«Подозреваемый был допрошен и признался в содеянном», — отметили в полиции.