В Пензе лжесупруги осуждены за мошенничество с пересдачей квартир Криминал

Пенза, 14 июля 2017. PenzaNews. Максим Тихонов из Саратовской области и жительница Брянской области Эльмина Воропай, провернувшие в Пензе махинации с пересдачей чужих квартир, признаны судом виновными в совершении мошенничества.

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«Установлено, что, находясь в Брянске, они из корыстных побуждений решили пересдавать снятые в наем квартиры. Злоумышленники нашли в интернете объявление о сдаче жилья посуточно в Пензе, куда приехали в апреле 2013 года. Представившись семейной парой, они сняли посуточно однокомнатные квартиры на проспекте Победы и в городе «Спутник». В дальнейшем под видом собственников этих квартир Максим Тихонов и Эльмина Воропай через агентства нашли клиентов и оформили три фиктивных договора аренды жилья на длительный срок, получив в качестве предоплаты от трех потерпевших 25 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она отметила, что злоумышленники признали свою вину полностью, и по их ходатайству дело рассматривалось в особом порядке.

По ее словам, при назначении наказания суд учел, в частности, что на момент совершения преступления мужчина и женщина не были судимы, однако они неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных мошенничеств и краж в Курске, Брянске и Тамбове.

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«Путем частичного сложения наказаний по настоящему приговору и приговору Советского районного суда Тулы от 25 июля 2016 года суд приговорил Максима Тихонова с лишению свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и ограничением свободы на 9 месяцев. Эльмине Воропай назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно», — уточнила собеседница агентства.

Наталья Быченкова добавила, что женщина попала под амнистию и была освобождена от наказания со снятием судимости.

«Не согласившись с приговором, Максим Тихонов подал апелляционную жалобу, которая оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», — сказала она.