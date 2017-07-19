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Предварительное слушание по делу экс-ректора ПензГТУ будет закрытым

11:20 | 19.07.2017 | Криминал

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Пенза, 19 июля 2017. PenzaNews. Предварительное слушание по уголовному делу в отношении бывшего и.о. ректора Пензенского государственного технологического университета Василия Моисеева и семи сотрудников вуза пройдет в Октябрьском районном суде Пензы в закрытом режиме. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь суда Ольга Гнидина.

Предварительное слушание по делу экс-ректора ПензГТУ будет закрытым

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Первое судебное заседание в закрытом режиме назначено на 20 июля», — уточнила собеседница агентства.

Согласно сведениям, размещенным на сайте суда, заседание намечено на 15.30. Дело находится в производстве судьи Сергея Прошкина.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Василию Моисееву предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», а также ч. 1 ст 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Помимо него, в злоупотреблении полномочиями обвиняются Валерий Авроров, Валерий Люсев, Наталья Попова, Игорь Юрасов, Евгений Вострокнутов, Алла Новикова и Мария Корчагина.

Согласно обвинительному заключению, Василию Моисееву вменяется организация незаконной деятельности, связанной с предоставлением студентам за вознаграждение выпускных квалификационных и дипломных работ, а также обеспечением их дальнейшей успешной защиты.

Также он обвиняется в растрате денежных средств путем приобретения за счет учреждения лекарственных средств для личных целей на сумму более 560 тыс. рублей и оплаты своих санаторно-курортных расходов — около 50 тыс. рублей.

Кроме того, он, по версии следствия, давал указания на выплату подчиненным сотрудникам премий в повышенном размере и после этого организовывал сбор с работников 8–10% от полученных ими сумм. Денежными средствами в сумме не менее 1 млн. 755 тыс. рублей руководитель вуза распорядился по своему усмотрению, израсходовав их на нужды организации и в личных целях.

Василий Моисеев возместил причиненный его действиями ущерб ПензГТУ.
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