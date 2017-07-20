В Пензе осужден вымогатель, угрожавший девушке распространить видео их связи Криминал

Пенза, 20 июля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год назначено жителю Пензы, который снял на видео момент интимной близости со знакомой, а затем вымогал у нее деньги, урожая распространить эти кадры.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда Пензы, злоумышленник оказывал давление на нее с 22 июня 2016 года по 28 февраля 2017 года.

«Мужчина неоднократно писал потерпевшей 1999 года рождения угрозы в социальной сети «Одноклассники», которые она воспринимала реально, опасаясь распространения компрометирующих ее материалов», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что девушка согласилась заплатить, однако вымогатель постоянно увеличивал требуемую сумму — сначала это было 5 тыс., затем 10 тыс., а впоследствии 12 тыс. рублей.

«Вечером 28 февраля на стоянке у одного из торговых центров Пензы преступник получил от девушки 12 тыс. рублей за нераспространение имеющегося у него видеоролика с позорящим девушку сюжетом. После этого он был задержан сотрудниками полиции», — сказал представитель суда.

По его словам, мужчине предстоит заплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.