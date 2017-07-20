В Пензе вступил в силу приговор двум организаторам азартных игр Криминал

Пенза, 20 июля 2017. PenzaNews. Приговор, согласно которому жители Пензы Алексей Рогожин и Дмитрий Авдеев получили за организацию азартных игр по 1,5 года условно и были оштрафованы на 100 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно, вступил в законную силу.

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«В апреле 2016 года Алексей Рогожин арендовал в Пензе земельный участок, на котором разместил строительный вагончик. Также он взял в аренду части помещений в двух барах, в автокомплексе и на автомойке, где установил игровое оборудование. Таким образом, он организовал деятельность по проведению азартных игр. Впоследствии к нелегальному бизнесу мужчина привлек Дмитрия Авдеева, с которым они открыли еще четыре точки», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она добавила, что злоумышленники приняли на работу двух человек.

«Преступная деятельность мужчин была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в ноябре прошлого года», — уточнила собеседница агентства.

Наталья Быченкова отметила, что свою вину подсудимые признали полностью, и дело было рассмотрено в особом порядке.

«Не согласившись с приговором, мужчины подали апелляционные жалобы, которые были оставлены без удовлетворения», — пояснила пресс-секретарь облсуда.