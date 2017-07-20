В Пензе начались слушания по делу экс-ректора Василия Моисеева Криминал

Пенза, 20 июля 2017. PenzaNews. Предварительное слушание по уголовному делу в отношении бывшего и.о. ректора Пензенского государственного технологического университета Василия Моисеева и семи сотрудников вуза состоялось в Октябрьском районном суде Пензы в четверг, 20 июля.

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Оно было назначено на 15.30 и проходило в закрытом режиме.

Примерно в 16.20 во время перерыва Василий Моисеев и еще несколько человек вышли из здания суда.

От каких-либо комментариев бывший руководитель вуза отказался.

«Я на эти вопросы не отвечаю», — сказал Василий Моисеев в ответ на просьбу корреспондента ИА «PenzaNews» уточнить, признает он свою вину или нет.

Нынешний ректор ПензГТУ Виктор Усманов, который также принимал участие в предварительном слушании, тоже был немногословен.

«Я пока не могу прокомментировать [уголовное дело против сотрудников вуза] никак», — отметил он.

Предварительное слушание завершилось около 18.00.

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Октябрьского районного суда Ольга Гнидина, первое заседание по делу назначено на четверг, 27 июля.

«Разрешена часть вопросов. […] Удовлетворено одно ходатайство — уголовное дело в отношении [Валерия] Авророва прекращено в связи с применением к нему амнистии», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что уголовное дело о злоупотреблениях в ПензГТУ будет рассматриваться в особом порядке.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Василию Моисееву предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», а также ч. 1 ст 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Кроме того, обвинение в злоупотреблении полномочиями было предъявлено Валерию Авророву, Валерию Люсеву, Наталье Поповой, Игорю Юрасову, Евгению Вострокнутову, Алле Новиковой и Марии Корчагиной.

Василию Моисееву вменяется организация незаконной деятельности, связанной с предоставлением студентам за вознаграждение выпускных квалификационных и дипломных работ, а также обеспечением их дальнейшей успешной защиты.

Также он обвиняется в растрате денежных средств путем приобретения за счет учреждения лекарственных средств для личных целей на сумму более 560 тыс. рублей и оплаты своих санаторно-курортных расходов — около 50 тыс. рублей.

Кроме того, Василий Моисеев, по версии следствия, давал указания на выплату подчиненным сотрудникам премий в повышенном размере и после этого организовывал сбор с работников 8–10% от полученных ими сумм. Денежными средствами в размере не менее 1 млн. 755 тыс. рублей руководитель вуза распорядился по своему усмотрению, израсходовав их на нужды организации и в личных целях.

Василий Моисеев возместил причиненный ПензГТУ ущерб.