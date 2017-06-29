Дело в отношении экс-ректора ПензГТУ Василия Моисеева передано в суд Криминал

Пенза, 29 июня 2017. PenzaNews. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего и.о. ректора Пензенского государственного технологического университета Василия Моисеева, который, по версии следствия, организовал незаконную деятельность, связанную с предоставлением студентам за вознаграждение выпускных квалификационных и дипломных работ, а также обеспечением их дальнейшей успешной защиты.

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«Вовлеченным в преступную схему семерым должностным лицам университета [Наталье] Поповой, [Валерию] Люсеву, [Валерию] Авророву, [Игорю] Юрасову, [Алле] Новиковой, [Марии] Корчагиной и [Евгению] Вострокнутову тоже предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что бывшему ректору также вменяется растрата денежных средств путем приобретения за счет учреждения лекарственных средств для личных целей на сумму более 560 тыс. рублей и оплаты своих санаторно-курортных расходов — около 50 тыс. рублей.

«Он же, занимая должность исполняющего обязанности ректора, давал указания на выплату подчиненным сотрудникам премий в повышенном размере и после этого организовывал сбор с работников 8–10% от полученных ими сумм. Денежными средствами в сумме не менее 1 млн. 755 тыс. рублей руководитель вуза распорядился по своему усмотрению, израсходовав их на нужды организации и в личных целях», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что все обвиняемые по делу свою вину в совершении преступлений признали в полном объеме, а Василий Моисеев возместил причиненный его действиями ущерб ПензГТУ.

Обвинение Василию Моисееву предъявлено по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Уголовное дело передано в Октябрьский районный суд Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 27 июля 2016 года пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области распространила информацию о том, что по результатам мероприятий, проведенных совместно с региональным УФСБ РФ, возбуждено уголовное дело по фактам масштабных злоупотреблений в Пензенском государственном технологическом университете. Впервые глава ведомства Олег Трошин упомянул о нем в ходе большой пресс-конференции 12 июля.

В СУ СКР сообщили, что по подозрению в совершении преступления был задержан и.о. ректора ПензГТУ Василий Моисеев. По данным следствия, им была разработана преступная схема, при которой студенты за денежное вознаграждение освобождались от самостоятельной подготовки и написания дипломных, курсовых и контрольных работ. Якобы они были вынуждены приобретать их у профессорско-преподавательского состава.

По версии следователей, «платными» услугами Пензенского государственного технологического университета воспользовались более 350 студентов, которые заплатили за готовые работы свыше 7 млн. рублей.

В ходе обыска по месту жительства и работы Василия Моисеева были обнаружены и изъяты: 7 млн. рублей, 60 тыс. долларов и 35 тыс. евро, а также драгоценные металлы, в том числе не менее 60 кг изделий из серебра.

28 июля Октябрьский районный суд Пензы избрал в отношении Василия Моисеева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, которая впоследствии была заменена на домашний арест.

10 марта руководитель следственного управления СКР по Пензенской области Олег Трошин сообщил, что расследование данного дела близится к завершению.