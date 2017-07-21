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Избивший сожительницу ревнивец из Белинского не смог обжаловать приговор

16:22 | 21.07.2017 | Криминал

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Пенза, 21 июля 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор, в соответствии с которым 31-летний житель Белинского Пензенской области Иван Чекашев должен провести 4 года в колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью своей сожительницы.

Избивший сожительницу ревнивец из Белинского не смог обжаловать приговор

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«26 января мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в доме своей 40-летней сожительницы. В ходе возникшей на почве ревности ссоры он схватил ее за волосы, затащил на кухню и нанес лежавшей на полу женщине не менее трех ударов ногой в область головы, грудной клетки и левой руки», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что Иван Чекашев ранее был судим за убийство.

По словам собеседницы агентства, при назначении наказания суд среди прочего учел повышенную общественную опасность и тяжесть совершенного преступления.

«Не согласившись с вынесенным приговором, он обжаловал его в апелляционном порядке, однако жалоба была оставлена без удовлетворения», — резюмировала Светлана Артамонова.
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