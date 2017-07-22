Акция на «Одноклассниках» обернулась для жительницы Кузнецка потерей денег Криминал

Кузнецк, 22 июля 2017. PenzaNews. Молодая женщина из Кузнецка Пензенской области, которая была приглашена принять участие в акции в социальной сети «Одноклассники» для получения внутренней валюты, стала жертвой интернет-мошенничества.

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«Автор сообщения попросил в переписке указать номера мобильного телефона и банковской карты, а также назвать коды подтверждения, которые будут поступать в SMS», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, уточнив, что приглашение пришло со страницы тети потерпевшей.

В ведомстве пояснили, что женщина выполнила эти указания, после чего обнаружила списание со счета 24 тыс. рублей.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.