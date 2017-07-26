Житель Пензы заплатил за несуществующий трактор почти 150 тыс. рублей Криминал

Пенза, 26 июля 2017. PenzaNews. 34-летний житель Пензы перечислил мошеннику 149 тыс. рублей, пытаясь купить трактор через интернет.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На одном из сайтов он нашел объявление о продаже трактора и позвонил по указанному номеру. С неизвестным, представившимся менеджером организации, мужчина договорился о перечислении полной стоимости трактора на расчетный счет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что покупатель выполнил свою часть договора, однако товар до сих пор не получил.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.