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В Пензе реальный срок получил бывший следователь за «помощь» с уголовным делом

13:00 | 28.07.2017 | Криминал

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Пенза, 28 июля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима назначено бывшему следователю, который признан Ленинским районным судом Пензы виновным в совершении покушения на мошенничество.

В Пензе реальный срок получил бывший следователь за «помощь» с уголовным делом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Расследуя уголовное дело в отношении мужчины, следователь убедил его, что, используя свои личные связи и влияние среди сотрудников правоохранительных органов, он сможет решить вопрос о вынесении Ленинским районным судом в отношении него приговора, не связанного с реальным лишением свободы, и штрафом в сумме 5 млн. рублей. За это следователю после вынесения приговора полагался 1 млн. рублей — якобы для последующей передачи должностным лицам, способным повлиять на принятие решения», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда.

По его словам, мужчине было назначено наказание, не связанное с реальным лишением свободы и штрафом, после чего следователь потребовал передать ему деньги.

«Довести до конца свой преступный умысел он не смог, поскольку сразу после передачи денег был задержан сотрудниками управления ФСБ России по Пензенской области», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что бывший следователь был заключен под стражу в зале суда.

«Приговор не вступил в законную силу, срок для его обжалования не истек», — резюмировал представитель суда.
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