В Пензе ищут мужчину, которому фармацевт отдала 50 тыс. рублей после звонка «директора» Криминал

Пенза, 1 августа 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, которому сотрудница аптеки на улице Аустрина в Пензе отдала 50 тыс. рублей после звонка неизвестного.

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«На мобильный телефон женщины позвонил мужчина. Голосом, похожим на голос директора, он спросил, сколько в кассе денег. Узнав, что там находится 50 тыс. рублей, звонивший сказал, что вскоре подойдет человек, которому необходимо передать всю сумму», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что через некоторое время злоумышленник зашел в помещение аптеки, и женщина передала ему наличные.

«На вид мужчине 40–45 лет, рост 170–175 см, среднего телосложения. Был одет в темно-зеленую майку и темные джинсы», — отметили в полиции.

В ведомстве добавили, что по данному факту проводится проверка.