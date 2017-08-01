В Пензе задержаны подозреваемые в сбыте наркотиков через закладки Криминал

Пенза, 1 августа 2017. PenzaNews. Четверо уроженцев Шемышейского района подозреваются в незаконном сбыте синтетических наркотиков через закладки в Пензе, в которых они оставляли мелкооптовые и розничные партии запрещенного вещества. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

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«Полицейские изъяли у руководителя группы около 600 граммов наркотического средства «скорость». В мобильных телефонах других подозреваемых оперативники обнаружили сведения, позволившие найти и изъять более 100 закладок», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по факту незаконного сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело.

«Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сказали в полиции.