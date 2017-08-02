В Нижнем Ломове возбуждено дело по факту гибели работника на стройке Криминал

Нижний Ломов, 2 августа 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту гибели на стройке в Нижнем Ломове Пензенской области 24-летнего работника компании, зарегистрированной в Краснодаре.

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«Установлено, что утром 29 июля на территории одного из строящихся предприятий молодой мужчина получил электротравму при выполнении работ по сборке металлических конструкций. От полученных повреждений он скончался в нижнеломовской межрайонной больнице», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она отметила, что, по предварительным данным, причиной случившегося стало ненадлежащее соблюдение правил техники безопасности при работе с электроинструментами.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы. Проводятся допросы очевидцев произошедшего, устанавливается круг должностных лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда», — уточнила собеседница агентства.