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В Пензе осужден мужчина, ударивший соседа молотком и душивший его проводом от чайника

19:25 | 02.08.2017 | Криминал

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Пенза, 2 августа 2017. PenzaNews. Житель Пензы, причинивший смертельные травмы соседу по коммунальной квартире, приговорен к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе осужден мужчина, ударивший соседа молотком и душивший его проводом от чайника

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в один из дней марта 2017 года мужчина вместе с соседом распивал спиртное в общем коридоре коммунальной квартиры на улице Ульяновской. В ходе общения между ними возник спор, касающийся резки металла, в результате которого потерпевший начал оскорблять знакомого. Последний, разозлившись на соседа, схватил молоток и нанес им несколько ударов по голове мужчины. Понимая, что потерпевший еще жив, злоумышленник попытался задушить его проводом от электрочайника. После этого мужчина, забрав с собой молоток и провод, покинул место происшествия, закрыв входную дверь комнаты на замок ключами потерпевшего», — пояснила собеседница агентства.

Она напомнила, что труп мужчины был обнаружен через несколько дней сотрудниками полиции, прибывшими по вызову соседей и родственников погибшего.

«Смерть мужчины наступила на месте происшествия от полученной черепно-мозговой травмы», — уточнила Татьяна Махницкая.

Она отметила, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.
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