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Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в общежитии на улице Ульяновской в Пензе

17:06 | 28.03.2017 | Криминал

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Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. 36-летний житель Пензы задержан по подозрению в убийстве 48-летнего соседа по общежитию на улице Ульяновской, тело которого было обнаружено в минувшее воскресенье, 26 марта.

Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в общежитии на улице Ульяновской в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, в ночь на 17 марта текущего года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в комнату соседа, где в ходе ссоры нанес ему удары молотком в область головы. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Злоумышленник скрылся, закрыв при этом входную дверь на ключ», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она добавила, что, по словам подозреваемого, конфликт с соседом произошел из-за высказанных а его адрес оскорблений.

«В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства преступления», — сказала Людмила Фомина.
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