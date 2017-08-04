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Вице-мэр Пензы Ирина Ширшина задержана сотрудниками ФСБ — источник

08:30 | 04.08.2017 | Криминал

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Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ РФ по Пензенской области задержали на рабочем месте заместителя главы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам Ирину Ширшину. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил источник в правоохранительных органах.

Вице-мэр Пензы Ирина Ширшина задержана сотрудниками ФСБ — источник

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В рамках УПК она задержана на 48 часов, это было накануне», — сказал собеседник агентства.

По его словам, задержание вице-мэра Пензы связано с расследованием уголовного дела, которое касается вопросов землепользования.

Официального подтверждения эта информация пока не нашла.

В пресс-службе администрации Пензы ИА «PenzaNews» отказались прокомментировать ситуацию.

Ирина Ширшина заняла пост вице-мэра Пензы по земельным и градостроительным вопросам весной 2015 года.

До этого она возглавляла региональное управление Госжилстройтехинспекции.
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