Вице-мэр Пензы Ирина Ширшина задержана сотрудниками ФСБ — источник Криминал

Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ РФ по Пензенской области задержали на рабочем месте заместителя главы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам Ирину Ширшину. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил источник в правоохранительных органах.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В рамках УПК она задержана на 48 часов, это было накануне», — сказал собеседник агентства.

По его словам, задержание вице-мэра Пензы связано с расследованием уголовного дела, которое касается вопросов землепользования.

Официального подтверждения эта информация пока не нашла.

В пресс-службе администрации Пензы ИА «PenzaNews» отказались прокомментировать ситуацию.

Ирина Ширшина заняла пост вице-мэра Пензы по земельным и градостроительным вопросам весной 2015 года.

До этого она возглавляла региональное управление Госжилстройтехинспекции.