СКР возбудил уголовное дело против вице-мэра Пензы — источник Криминал

Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Следственные органы СКР по Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам Ирины Ширшиной. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил источник в силовых структурах региона.

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«Уголовное дело возбуждено по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», — сказал собеседник агентства.

Ранее другой источник в правоохранительных органах сообщил, что 3 августа Ирина Ширшина была задержана на 48 часов сотрудниками управления ФСБ РФ по Пензенской области на своем рабочем месте.

Официально эту информацию пока никто не подтвердил. В пресс-службе администрации Пензы ИА «PenzaNews» отказались прокомментировать ситуацию.