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В Пензе за воровство в туалете «ЦУМа» двоим мужчинам придется поработать на благо общества

14:01 | 08.08.2017 | Криминал

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Пенза, 8 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде 240 часов обязательных работ назначено двоим жителям Пензы, которые признаны судом виновными в краже вещей из чужой сумки в туалете торгового центра «ЦУМ».

В Пензе за воровство в туалете «ЦУМа» двоим мужчинам придется поработать на благо общества

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В марте они обнаружили в одной из кабинок мужскую сумку, после чего договорились совершить кражу ценных вещей, находившихся в ней. Убедившись, что за ними никто не наблюдает,мужчины осмотрели содержимое сумки, в которой обнаружили обложку для паспорта, визитницу, портмоне, пульт управления автоворотами и более 35 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина.

Она пояснила, что злоумышленники скрылись с похищенным, распорядившись чужим имуществом по своему усмотрению и причинив потерпевшему ущерб на сумму почти 45 тыс. рублей.

«Приговор вступил в законную силу», — резюмировала собеседница агентства.
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